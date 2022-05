“Silencio en el estadio”: la novela gráfica que narra el mítico encuentro entre Chile y la URSS en 1973

A tan solo una semana del golpe de Estado que derrocó al presidente Allende, la selección chilena de fútbol tomaba un avión hacia Moscú, Rusia (exURSS), con el fin de jugar un partido de repechaje para clasificar a la Copa Mundial de Alemania 1974, encuentro del cual no se tiene registro y que vuelve hacer noticia, luego que se lanzará la novela gráfica Silencio en el estadio, que narra este mítico encuentro deportivo.

Es por esto que Ciudadano ADN conversó con los autores de la obra, Rodolfo Aedo y Álvaro Soffia, quienes expresaron que la idea de crear este libro surge “debido a la pasión que ambos tienen por el fútbol y por la admiración de contar esta historia que tiene mucho de única”.

En esa línea Soffia señaló: “Cuando se cumplieron los 40 años del golpe salió mucha información que no se sabía y nos llamó mucho la atención que el mismo 11 de septiembre del 73, la selección tenía que viajar a Moscú y hay muy pocas imágenes y no hay registro audiovisual y a partir de ahí nació este germen de recrear algo que no se había visto y que es digno de recordar”.

“Para mucha gente esto es algo bastante inédito, por una parte por lo absurdo y otra parte por lo triste, pero le quisimos dar un giro de esperanza“, complementó.

Una obra a base de datos desconocidos

En tanto, el encargado de realizar las ilustraciones, Rodolfo Aedo, señaló que uno de los desafíos que enfrentaron para crear Silencio en el estadio, fue llenar los espacios argumentales de la historia, debido a que hay datos que aún se desconocen.

“Tuvimos que meter escenas muy cotidianas e imaginarlas porque no hay mayor registro de eso”, puntualizó el ilustrador, quien ejemplificó: “Hay un momento en que la selección se reunió con estudiantes universitarios que estaban de intercambio en Moscú, y la tuvimos que recrear con cero datos y ahí el trabajo creativo fue de Álvaro que se imagina esta situación intermedia”.

“Llegamos a un acuerdo de cómo se iban a dibujar las páginas, como una promesa futura con el intercambio que se iba a generar con las ventas que están ocurriendo ahora”, indicó Aedo.

Respecto a los jugadores que vivieron ese momento, Soffia detalló que “ellos cuentan que en el viaje los periodistas de los países donde hicieron escala le preguntaban por la situación en Chile y ni ellos sabían, habían muchas dificultades para comunicarse con sus familias y tiempo atrás muchos de estos jugadores se fotografiaban con Allende”.

Respecto al rol que jugó el Estadio Nacional, en el posible partido de vuelta al jugado en Moscú, Soffia señaló: “Fuimos encontrando información bastante dura, el día que los veedores de la FIFA fueron a chequear el estadio, habían más de 4 mil detenidos y al día siguiente de eso se comienza a flexibilizar la situación, habían visitas, y poco a poco empiezan a haber liberaciones de detenidos”.

Las reacciones

Al ser consultados sobre las reacciones que han recibido tras el lanzamiento de Silencio en el estadio, Rodolfo indicó que “para la generaciones nuevas es toda una sorpresa, no tenían idea de esto”.

“Es un buen puente intergeneracional, los que no vivieron la época van a conocer algo nuevo”, añadió Álvaro.

En esa línea, Aedo cerró: “Lo que me sorprende a mí, que no esperaba escuchar, es gente reclamando porque otra vez es el tema de la dictadura y querer tapar un tremendo episodio de la historia es un poco soso, porque nunca hay que aburrirse de la historia, hay que mirarla de manera crítica”.