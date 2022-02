Alejandro Zambra y la calidad poética del país: “Me parece que habrá siempre buena poesía en Chile”

En el Ciudadano ADN conversamos con el escritor chileno avecindado en México, Alejandro Zambra, sobre la llegada de su obra “Poeta Chileno” al mercado estadounidense.

Respecto a la máxima que asegura que “Chile es un país de poetas”, el escritor no dudó: es cierto.

“Yo creo que sí. Y bueno, es confuso también porque si le preguntas a cualquier chileno la respuesta sería que tenemos una gran poesía aunque no lean poesía ni le interese. Tenemos esa sensación respecto a nuestro país y claro, tenemos muy buenos poetas eso sí. Me parece medio difícil de discutir”, comenzó diciendo el literato.

Así, Alejandro Zambra -autor de “Poeta Chileno”- agregó que “me parece que habrá siempre buena poesía en Chile”.

La buena recepción de “Poeta Chileno”

El reciente lanzamiento de la obra de Alejandro Zambra ha recibido buenos comentarios de parte de la prensa más importante de Estados Unidos, particularmente de The New York Times y Los Ángeles Times.

¿Cómo percibe esto el autor del material? Según sus propias palabras, “es muy satisfactorio”.

“Estuve un mes en Chile recién, gracias a que cancelaron los vuelos. No había ido en dos años y eso es lo que más me llena el corazón: que el libro tenga sus lectores allá. Ha sido como una carta, porque justo salió cuando empezó la pandemia. Justo cuando cerraron las librerías, salió mi libro. Entonces fue muy satisfactorio ver cómo había aparecido ahí y había tenido sus lectores. Eso es lo que más me satisface”, reflexionó.

Escritor desde lejos

Una persona que vive lejos de su país suele extrañar. Ya sea a personas, lugares, comidas, u olores. ¿Qué cosas extraña el autor de “Poeta Chileno” viviendo en México? “La comida”, respondió Zambra.

“Acá, por supuesto, se reirían de eso, porque acá hay una comida que tiene reputación internacional y hay cosas deliciosas, pero bueno. La comida es muy idiosincrática. No sé cuántas marraquetas me comí en un mes en Chile”, comentó.

Pero hay otras cosas que este hijo ilustre del Instituto Nacional echa de menos. Las amistades, por ejemplo.

“Echo mucho de menos a los amigos y a la conversación, pero yo creo que eso lo echamos de menos en todo el mundo. A mí me parece que la pandemia la hemos sufrido todos, pero el relato chileno es brutal, atroz. Esta cosa de estar todo el mundo en la calle discutiendo, y de repente ‘éntrense, cabros’. Esa contradicción, esos dos movimientos tan distintos yo creo que marca una angustia que ahora está empezando a soltarse, transformarse, y liberarse”, comentó.