Letra y Música: Escuchando radio, vamos al estadio

En una nueva edición de Letra y Música, Ricardo Martínez dedicó su columna a canciones utilizadas en barras de fútbol.

El espacio musical del Ciudadano ADN comenzó con una vieja canción española de los años 40 en voz de La Pitusilla, la que despertó todo el fervor curicano de Cristian Arcos, quien incluso cantó al aire “CURICÓ”, pues la melodía era utilizada por los hinchas del equipo de su ciudad natal.

“Cuando tú sumas muchas voces, en general se tiene a afinar”, comentó el columnista musical respecto a la manera en que los hinchas se unen para entonar una melodía para apoyar al equipo de sus amores.

Una playlist para ir al estadio

Men without hats es una banda new wave ochentera que lanzó en el año 1987 su álbum “Pop Goes the World”, cuyo single homónimo tuvo una trascendencia inesperada. Actualmente es una de las canciones más cantadas en estadios por barras de fútbol y en el caso de América Latina es muy común escuchar la melodía con la siguiente letra: “Ooh, la hinchada no se va…no se va, no se va, la hinchada no se va”.

“La música de estadio está globalizada. ¿Qué significa eso? Que hay canciones que se escuchan en todas partes del mundo y el equipo las adapta”, explicó Ricardo Martínez.

Otra canción destacada por Martínez fue “It’s a Heartache”, popularizada por la cantante galesa Bonnie Tyler, a quien muchos recordarán por su exitoso hit “A total eclipse of heart”. La melancólica melodía es cantada por hinchas de diversos equipos, como por ejemplo, la Universidad de Chile y Boca Juniors.

Pero la playlist no está compuesta únicamente de hits anglosajones de antaño. La esencia latina tenía que hacer aparición y lo hizo con “Muchacha triste”, perteneciente a Los Fantasmas del Caribe, agrupación venezolana de música tropical.

Para los amantes de Universidad de Chile, la otra canción que complementa esta lista musical es todo un emblema: “Corazón mágico”, perteneciente al cantante español Dyango.

“Cuando entrevistaron al nieto de Dyango, quien hacía al Luis Miguel chico en la serie, él tenía una polera de la U. Toda esa familia es de estadio”, comentó el columnista de Letra y Música, quien también destacó canciones de Fito Páez y Roberto Carlos, entre otros.