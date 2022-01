Sociólogo Ernesto Ottone sobre su libro “El viejo puerto: un ejercicio de memoria”: “Valparaíso perdió esa centralidad de ser el puerto de la sobrevivencia”

En el Ciudadano ADN conversamos sobre el libro “El viejo puerto: un ejercicio de memoria”, con su autor, el sociólogo y escritor Ernesto Ottone.

El libro es “una combinación entre historia y vida”, y es capaz de transportar a los lectores hacia los rincones de Valparaíso, algo que según el escritor se debe a que es “muy porteño”.

“Valparaíso es una ciudad muy especial de Chile. No solo por su rol histórico en el siglo XIX, que fue central. Sino que también por su arquitectura, por su geografía. Es uno de los puertos que tiene uno de los anfiteatro de bahía más perfectos en el mundo”, comentó Ernesto Ottone sobre su nuevo libro, “El viejo puerto: un ejercicio de memoria”.

En línea con lo anterior, el sociólogo agregó que “esta ciudad es tan compleja y difícil, que no es una ciudad que se pueda valer por sí sola. La tiene que tomar el país”.

“Yo ponía el ejemplo, haciendo todas las diferencias del caso, con Venecia. Venecia no puede salvarse, no puede sobrevivir ni seguir existiendo, si Italia no se pone detrás de ello y también Europa. Son ciudades que son demasiado importantes, pero que no tienen los medios para sobrevivir, porque su geografía es muy difícil. Por lo tanto, Chile tiene que tomarla como un tema nacional”, reflexionó.

Recordando las viejas glorias de Valparaíso

Por otra parte, Ottone se refirió a la manera en que ha evolucionado la ciudad-puerto a lo largo de los años.

“Cuando se produce ese cambio que es la apertura del Canal de Panamá, Valparaíso perdió esa centralidad de ser el puerto de la sobrevivencia. Posteriormente el modelo de desarrollo en Chile también cambió y Santiago ocupó una centralidad quizás demasiado fuerte”, planteó.

Acto seguido, el sociólogo agregó que “yo creo que esto hay que renovarlo, está en las bases”.

“En Valparaíso hay una masa crítica, intelectual, muy grande, con universidades muy buenas a nivel nacional. Entonces yo creo que tiene que ser recuperado, pero eso requiere un esfuerzo”, señaló el autor de “El viejo puerto: un ejercicio de memoria”, quien luego recordó su paso por el gobierno de Ricardo Lagos.

“En el período que a mí me tocó estar en el gobierno, se hizo un esfuerzo muy grande, pero eso no tuvo seguimiento posteriormente. Yo espero que el presidente electo, que es un hombre de lectura, retome lo de Valparaíso con mucha fuerza”, relató Ottone.

¿Cómo renovar la ciudad-puerto?

Para el padre del exministro Ernesto Ottone, el desempeño del alcalde de la zona, Jorge Sharp, ha sido “decepcionante”.

“Yo tenía la ilusión de que la juventud y la energía iba a generar una situación distinta. Pero en realidad, no se ha producido ese fenómeno”, comentó.

Así, el escritor añadió que “ha sido una ciudad donde no se han dado los pasos que hay que dar y ha habido un descuido tremendo en términos de una ciudad que no está limpia, donde todo el proceso de la explosión fue muy fuerte”.

“Valparaíso tiene que entregar la actividad portuaria a una actividad general de la ciudad. No puede ser el único motor el puerto, porque con las nuevas tecnologías los puertos no generan una ciudad. Está esa masa crítica intelectual que puede generar industrias que sean tecnológicamente muy avanzadas y pueden hacer a Valparaíso un centro digital importante”, explicó.