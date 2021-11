Palabra de Profe: Valeska Williams y la inclusión de jóvenes pertenecientes al espectro autista en el teatro

En nuestro podcast Palabra de Profe conversamos con Valeska Williams, profesora de educación básica, finalista del Global Teacher Prize y especializada en pedagogía teatral. Ella trabaja en el Liceo Narciso Tondreau de Chillán, en donde tiene un taller de teatro inclusivo.

Esta educadora diferencial enfoca su trabajo en la inclusión de niños, niñas y adolescentes pertenecientes al espectro autista, quienes muchas veces suelen ser literales. Sin embargo, para Williams el teatro es más que algo recreativo: significa una herramienta para que sus estudiantes puedan enfrentar la vida.

“Por el hecho de ser tan literales, los niños tienen que aprender a jugar. Y en el caso de ellos diseñamos los diccionarios mentales para saber dónde tengo que recurrir. En el teatro jugué a que íbamos al negocio a comprar, o que había una discusión y se resolvió”, explicó Valeska Williams, finalista del Global Teacher Prize.

A lo anterior la profesora diferencial agregó que con el teatro, “el niño autista sabe y tiene un repertorio que le permite solucionar su vida o en particular, lo que le tocó ese día”.

“El teatro les entrega a las personas dentro del espectro autista una herramienta para la vida”, señaló.

¿Cómo llegó al mundo del teatro la profesora Valeska Williams?

“Estábamos en el colegio y unos chicos de la universidad estaban haciendo una práctica. Ahí hicieron una obra de teatro y la fuimos a ver. Era súper fome, y nadie quería decirlo porque uno quiere también apoyar a los chicos cuando vienen saliendo”, comentó la profesional de la educación, quien luego mencionó que a partir de esta experiencia pensó que era capaz de hacer algo mejor.

Así la profesora narró que armó un grupito con otros colegas y una apoderada para hacer obras de teatro en donde por cada chico que tenía una condición, ponían dos que no tuvieran una. “De tal manera de equiparar”, explicó.

“Hicimos nuestra primera obra súper humilde. Nos conseguimos los focos con algunos teatreros del Ñuble. Cuando terminó, fue una experiencia muy bonita y la gente lloraba. Como estoy hablando de muchos años atrás, no era visible ponernos a todos en la palestra. Ahí dije ‘aquí hay un camino que podemos recorrer para abrirles caminos a todos los que vienen’ “, narró.

El Global Teacher Prize como una oportunidad de luchar por la inclusión

La finalista al Premio Nobel de la Educación explicó que su postulación a este importante premio tiene relación con la manera en que ha impactado en la vida de sus estudiantes.

“Un día, una de mis estudiantes que ahora es educadora diferencial me escribió y me dijo ‘profesora, yo me voy a titular hoy día con honores. Y todo esto lo hago por mi paso por el teatro. Haberla conocido a usted marcó mi vida'”, dijo Williams.

En línea con lo anterior la maestra reflexionó que es hermoso ver crecer a los jóvenes que educó en algún momento.

“Es ahí donde la transformación social se produce. El jugar, entender que en esta sociedad todos cabemos. Que nos encontramos, nos miramos y decimos: ‘ mira, qué bien’ “.