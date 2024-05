Pancho Reyes y su sangriento personaje en Secretos de Familia: “Es capaz de matar a cualquiera”

Hace algunos días, los fanáticos de Secretos de Familia empezaron a dilucidar uno de los grandes secretos de la historia: quién es el villano que está tras la muerte de Sara Valdés.

Y, en medio de retorcidos capítulos, el rol de Pancho Reyes se reveló como uno de los asesinos de la trama nocturna de Canal 13.

Uno, porque, hasta ahora, lo que se entiende es que podría haber más sorpresas y cómplices, que se sumarían a las fechorías de Octavio Cruchaga.

De hecho, en pantalla, ya se vio como el médico y patriarca de la poderosa familia mató a Sofía Valenzuela, la querida detective interpretada por Giannina Fruttero.

Pancho Reyes y lo que se viene en Secretos de Familia

Así, la misma actriz reaccionó al deceso de su rol. “Es una muerte que creo que el público no esperaba o no al menos tan rápido y de esta forma”, dijo.

Mientras, Pancho adelantó que se vendrán más situaciones terribles con su personaje. “Va a tratar de silenciar a quien lo descubra y veremos un efecto dominó, porque todo se irá poniendo más complejo”, reveló.

Y agregó que “este personaje no se deja llevar por los sentimientos, sino que por las emociones, y todo lo hace desde ahí. Por lo tanto, no tiene ningún remordimiento de matar a alguien... él no se involucra emocionalmente con nadie, ni con sus hijos”.

“Es capaz de matar a cualquiera”, finalizó Pancho Reyes, dejando más que claro que lo que se viene en Secretos de Familia será imperdible.