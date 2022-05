Il Divo vuelve a Chile: “Todo esto es un tributo a Carlos Marín, nuestro hermano”

En entrevista exclusiva con ADN, Sébastien Izambard, miembro del grupo Il Divo, comentó sobre la presentación de la banda de este sábado, sobre la actualidad mundial y sobre la lamentable pérdida de Carlos Marín en diciembre del año pasado.

“Estamos muy entusiasmados con volver a Chile” comentó Sébastien Izambard. “La gente en Chile es muy amorosa. Y también en Latinoamérica. Es grato ver a gente que, donde quiera que vayas, va con una sonrisa en su rostro”.

Il Divo es el grupo de crossover clásico de mayor éxito comercial en la historia de la música internacional, desde que se unieron por primera vez en 2003. Con más de 30 millones de álbumes vendidos, 160 álbumes de oro y platino en 33 países en su haber, fueron los primeros artistas de classical crossover en tener un álbum debut en el # 1 en la lista Top 200 de Billboard.

El pasado 19 de diciembre uno de los miembros del afamado grupo musical Il Divo, Carlos Marín, falleció después de permanecer hospitalizado varios días por Covid. Luego de este triste hecho, sus compañeros decidieron continuar con la gira mundial llamada “For Once in My Life Tour” y la transformaron en un homenaje a Marín.

“Hay muchas cosas que han sucedido, lamentablemente. La pandemia nos afectó, a todos nosotros. Somos gente que estaba muy conectada y perdimos a uno de nuestros miembros por Covid. Es una gran pérdida, una gran tristeza. Pero pensamos, los fans nos querían de vuelta al ruedo, y nos dijeron ‘el show debe continuar’. Entonces todo esto es un tributo a Marín, nuestro ‘hermano’ en la banda. Cantamos muchas canciones para celebrar su vida y su arte”.

El show que trae Il Divo a Chile

Acerca del show de este sábado, Izambard comentó que “en el show hemos incorporado muchas canciones de Motown, gente celebrando y bailando, queríamos algo así. Hay muchas sorpresas en el show. Creo que es el espectáculo mas fuerte que hemos realizado porque hay muchas emociones”.

“Amarán este show porque hay muchas lágrimas y muchas risas también. Todos conocen a alguien que realmente fue afectado por la pandemia, es una buena forma de sanar”, dijo Izambard , invitando al show de este sábado en Arena Monticello.

“La música es una medicina. Creo que es una forma de conectar, de sanar, de encontrar paz en un mundo que atraviesa una guerra. Necesitamos música para mantenernos juntos”, indicó el cantante.

Finalmente Sébastien Izambard, de nacionalidad francesa, reflexionó sobre la actualidad mundial y la guerra que convulsiona a Europa. “Que desperdicio. Todo se trata de poder y de locura. Estoy muy orgulloso de cómo los ucranianos se han defendido a ellos mismos, no quiero ser muy político porque es difícil, pero es triste. No es necesario tener guerras, no es necesario perder vidas, estoy totalmente en contra de la guerra”, comentó.

Il Divo, compuesto por el estadounidense David Miller, el francés Sebastien Izambard y el suizo Urs Buhler, llegarán a Gran Arena Monticello el próximo sábado 7 de mayo para continuar la gira “For Once in My Life Tour”.