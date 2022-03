Kiss vuelve a Chile: Revisa aquí todos los detalles de los conciertos

Kiss se sumó a la extensa cartelera de artistas que darán conciertos en Chile durante este año.

Los emblemáticos músicos llegarán a nuestro país para dar dos shows en marco de su gira de despedida.

Hace unos días, los artistas habían confirmado una presentación el 20 de abril, a la que se sumó otra fecha el día anterior.

Así lo confirmó la propia banda en sus redes sociales, en donde comunicaron la noticia a sus miles de fanáticos.

“¡Se ha agregado un segundo show en Santiago, Chile en Movistar Arena a nuestra gira sudamericana! La nueva fecha es el 19 de abril y las entradas salen a la venta el miércoles 16 de marzo a las 11 am (hora local de Chile)”, detallaron toda la información dese su cuenta oficial.

A second Santiago, Chile show at @movistararena has been added to our South American Tour! The new date is April 19th & tickets go on sale Wednesday, March 16th at 11am (local Chile time). https://t.co/6YGBMzSbDF. pic.twitter.com/IRBM8i3PFk

— KISS (@kiss) March 14, 2022