Unión Europea de Radiodifusión cancela la participación de Rusia en e festival Eurovisión 2022

Como consecuencia de la invasión de Rusia en Ucrania, la Unión Europea de Radiodifusión (UER) tomó la decisión de dejar fuera al país que es liderado por Vladímir Putin del festival Eurovisión 2022, que se celebrará en mayo en Turín.

“La decisión refleja nuestra preocupación de que, a la vista de la crisis sin precedentes en Ucrania, la inclusión de una candidatura rusa en el certamen de este año trajera descrédito a la competición“, dice el comunicado que compartieron a través de su cuenta oficial de Twitter.

“Seguimos dedicados a proteger los valores de una competición cultural que promociona el intercambio internacional y la comprensión, que reúne a los públicos, celebra la diversidad a través de la música y une a Europa sobre un único escenario”, indican en el comunicado.

El organismo, horas antes, había indicado que no exlcuiría a Rusia de Eurovisión 2022 argumentando que el evento es “cultural de naturaleza no política”.

Statement from @EBU_HQ regarding Russia's participation in the Eurovision Song Contest 2022.https://t.co/HmKJdqVE4J pic.twitter.com/tVH6yFxzbq

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) February 25, 2022