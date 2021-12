Dua Lipa en concierto: las diferencias en el precio de las entradas en Chile y otros países de Latinoamérica

La cantante británica Dua Lipa confirmó recientemente su visita a varios países de Latinoamérica, como parte de su gira mundial Future Nostalgia. La artista visitará nuestro país y otros territorios de la región, para cautivar a su público latino.

Conoce a continuación cuál es el precio de las entradas de los conciertos de Dua Lipa, y su equivalente en pesos chilenos ($), dependiendo de cada país de Latinoamérica:

Dua Lipa en Chile

Fecha: 16 de septiembre

Lugar: Estadio Bicentenario de la Florida, Santiago.

Precio de los tickets:

Pit Andes $237.500

Pit Pacífico $237.500

Pacífico Centro $133.000

Cancha Frontal $93.100

Pacífico Sur $90.250

Andes $84.550

Cancha General $57.000

Galería 32.300

Silla de Ruedas $32.300 A continuación te presentamos la comparación entre la moneda local y el peso chileno ($)

Dua Lipa en Argentina

Fecha: 14 de septiembre

Lugar: Hipódromo de Palermo, Buenos Aires.

Precio de los tickets:

Campo delantero: 12.000 (preventa) | 14.500 (precio final) | $121.194

12.000 (preventa) | 14.500 (precio final) | $121.194 Campo general: 8.000 (preventa) | 9.500 (precio final) | $79.403

Colombia

Fecha: 18 de septiembre

Lugar: Parque Salitre Mágico, Bogotá.

Precio de los tickets:

Platino: 504.000 | $107.030

504.000 | $107.030 General: 270.000 | $57.338

México

Fecha: 21 de septiembre

Lugar: Floro Sol de Ciudad de México y Estadio Banorte de Monterrey

Precio de los tickets:

Verde A 2,180 | $87.391

2,180 | $87.391 Cancha A Cap 1,880 | $75.365

1,880 | $75.365 Naranja A 1,480 | $59.330

1,480 | $59.330 Verde B 1,180 | $47.303

1,180 | $47.303 Cancha B 980 | $39.286

980 | $39.286 Naranja B 850 | $34.074

850 | $34.074 Verde C 680 | $27.259

680 | $27.259 Naranja C 480 | $19.242

La cantante británica por primera vez en nuestro país

La intérprete de New Rules, llegará a territorio nacional por primera vez, con una carrera cargada de éxitos, entre los que se encuentran, Don’t Start Now, Levitating y Love again, todas canciones incluidas en su último álbum de estudio.

Su más reciente disco musical, Future Nostalgia, fue lanzado durante la pandemia de coronavirus, el el año 2020. Este trabajo discográfico le valió cinco nominaciones a los premios Grammy del 2021. Justamente, en esa importante premiación, ganó el gramófono a Mejor Álbum Pop Vocal.

Ahora, Dua Lipa hace su gira mundial e incluye a nuestro país para que sus fanáticos puedan disfrutar de su música en vivo.

