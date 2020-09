Ministro Paris: “Yo creo que el Festival de Viña no se puede hacer”

El ministro de Salud, Enrique Paris, afirmó que “no se puede hacer” el Festival de Viña del Mar en 2021, aunque para entonces existiera una vacuna contra el Covid-19.

“Yo creo que el Festival de Viña no se puede hacer. O sea, en febrero, aunque tengamos vacuna, no vamos a tener a toda la población vacunada y podemos tener un brote gigante”, dijo el secretario de Estado en el programa A esta hora se improvisa.

“Ahí no hay cómo controlar a la gente“, agregó.

En agosto, los directores ejecutivos de TVN y Canal 13, estaciones a cargo de la transmisión hasta 2022, solicitaron formalmente a la Municipalidad de Viña del Mar suspender el certamen, debido a la pandemia de Covid-19.

La alcalde de Viña del Mar, Virgina Reginato, afirmó entonces que su obligación como autoridad “es hacer cumplir el contrato”. “Y hasta que no se me presente un proyecto definitivo, no puedo pronunciarme, agosto es tiempo de hacer propuestas y no de excusas para suspenderlo”, dijo.