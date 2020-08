Viña del Mar responde frente a solicitud de canales por suspensión del Festival por la pandemia: “Es tiempo de hacer propuestas y no de excusas para suspenderlo”

A través de una serie de videos, la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato y el director de concesiones del municipio, Mario Araya, respondieron a la carta que enviaron Canal 13 y TVN buscando que el gobierno comunal se pronunciara frente a la eventual suspensión de la versión 62 del Festival Internacional de la Canción, con argumentos relativos al coronavirus.

“Estamos en una situación de salud pública compleja, pero estamos en el mes de agosto. En los años anteriores estaba encaminado en una parte del contrato, pero las grandes contrataciones son después”, explicó Araya, asegurando que “no están los antecedentes para que la municipalidad pueda acceder a una suspensión. Al revés, es un evento que estamos esperando porque puede significar reactivación de la ciudad”, agregó.

De esta manera, y dependiendo “si las condiciones sanitarias, de acuerdo a la autoridad, estiman que en seis meses más esta situación no será la que estamos viviendo, obviamente el Festival debe hacerse”, sostuvo, dando cuenta que no estan en condiciones para suspender porque existe “un contrato que hay que respetar”.

Por su parte, Reginato afirmó que su obligación como alcaldesa “es hacer cumplir el contrato. Y hasta que no se me presente un proyecto definitivo, no puedo pronunciarme”, apuntando a que “agosto es tiempo de hacer propuestas y no de excusas para suspenderlo”.

“Si las condiciones sanitarias lo permiten, vamos a hacer todo lo posible para que el Festival se realice, porque el verano será vital para reactivar viña del mar y el Festival, es el principal aporte.