BANG BANG CON: BTS transmitirá sus conciertos pasados a través de YouTube

Big Hit Entertainment anunció que el próximo 18 y 19 de abril los fanáticos de BTS podrán disfrutar de sus diferentes conciertos y contenidos exclusivos a través de su canal de YouTube, Bangtan TV.

El evento especial de streaming está dedicado a las ARMYs que se encuentran en sus hogares debido al Covid-19, y que extrañan las actividades y reuniones de los 7 jóvenes.

BANG BANG CON será una experiencia única y que podrá ser disfrutada desde la comodidad de tu casas mientras Jin, RM, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook les brindan ánimo a su fanaticada internacional.

La programación incluirá el siguiente contenido: BTS Live On Stage (2015), BTS Live On Stage: Epilogue (2016), BTS Live Trilogy: Episode 2, The Red Bullet (2014), BTS Third Muster, BTS Live Trilogy: Episode 3, The Wings Tour in Seúl (2017), BTS Live Trilogy: Episode 3, The Wings Tour The Final (2017), BTS Fourth Muster y BTS World Tour, ‘Love Yourself’ Seúl.