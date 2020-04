Billie Eilish, Paul McCartney y Eddie Vedder serán parte del festival online de la OMS

La Organización Mundial de la Salud, en conjunto con Global Citizen, organizaron un notable concierto vía streaming, el cual contará con importantes artistas internacionales como Billie Eilish, J Balvin, Eddie Vedder y Paul McCartney, entre otros.

El show llamado “One World: Together At Home” se realizará el próximo 18 de abril y tiene como finalidad apoyar a los trabajadores de la salud que se encuentran en la primera línea en la lucha contra el coronavirus.

Además de Billie Eilish y los otros artistas mencionados, “One World: Together at Home” contará con Lady Gaga, Maluma, Alanis Morissette, Stevie Wonder, Billie Joe Armstrong, Chris Martin, Lizzo, David Beckham y más.

El show online podrá ser visto gracias a la colaboración de una variedad de compañías, entre ellas se Youtube, Prime Video, BBC Music, Facebook, Tidal, MTV y iHeart Radio.

⭕️ We’re excited to announce One World: #TogetherAtHome, a global broadcast on April 18, curated in collaboration with @LadyGaga and featuring your favorite artists and comedians — all in support of the @WHO and healthcare workers on the frontlines of the COVID-19 crisis. (1/7) pic.twitter.com/ZspKXtmd2V

— Global Citizen (@GlblCtzn) April 6, 2020