Una llamarada solar “extrema” golpeó la Tierra y provocó un apagón de radio

Una potente llamarada solar de “clase X” golpeó la Tierra el pasado martes, enviando una erupción de radiación ultravioleta y rayos X a nuestro planeta a la velocidad de la luz.

La llamarada desencadenó un apagón de radio durante aproximadamente una hora en el lado diurno de la Tierra: partes del sudeste de Asia, Australia y Nueva Zelanda.

La radiación solar extrema ionizó partes de la atmósfera superior de la Tierra, degradando las ondas de radio de alta frecuencia que viajan allí. La llamarada del martes fue la séptima llamarada solar de clase X registrada en lo que va del año, y se espera que la actividad solar siga aumentando.

Según un informe del Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, ya se han producido tres llamadas moderadas de “clase M” en el último día.

Es probable que se produzcan más erupciones solares en los próximos días, y la oficina meteorológica del Reino Unido ha anunciado que es posible que se produzcan erupciones más moderadas debido a un gran grupo activo de manchas solares frente a la Tierra.

The Sun, X-rated.🌞🚨

Early this morning, a strong X-class #SolarFlare exploded from the Sun. The blast came from a #sunspot region called "AR3256" – catchy as ever.#SpaceWeather⛈️

📸@NASA SDO, 29 March 2023 pic.twitter.com/yjUsSGLdK3

— ESA Operations (@esaoperations) March 29, 2023