El cometa verde se acerca a la Tierra después de 50 mil años: ¿Cuándo y cómo verlo?

Fue durante el pasado 2 de marzo de 2022 cuando un grupo de astrónomos vio por primera vez el cuerpo celeste, el que originalmente se le confundió con un asteroide. Sin embargo, al notar su particular color verde y la cola de material que incluye, determinaron finalmente que se trataba de un cometa.

C/2022 E3 (ZTF), así se le denominó al cometa que popularmente se le conoce como “cometa verde”. Este cuerpo celeste habría pasado por la Tierra cuando aún estaba cubierta de hielo y animales como los mamuts convivían con los humanos, es decir, hace unos 50.000 años atrás. Ahora, el singular objeto proveniente del universo podrá ser visible desde nuestro planeta entre fines de enero y principios de febrero.

De acuerdo a EarthSky, el cometa de color verde pudo ser observado mediante telescopios y binoculares en el hemisferio norte durante el pasado 12 de enero. Para ello, los observadores tenían que mirar el cielo en dirección noroeste antes de la medianoche.

Ahora, de este lado de la Tierra, el cometa podrá ser visualizado en ambientes muy oscuros donde haya poca luminosidad. El periodo en el que el cuerpo celeste estará más cerca de la Tierra será entre el 1 y el 2 de febrero. Donde habrá una distancia de 42 millones de kilómetros entre el C/2022 E3 (ZTF) y nuestro planeta.

Según EarthSky, el cometa está a punto de ser visible sin ayuda óptica. Y, con suerte, para la primera semana de febrero será lo suficientemente brillante como para detectarse a simple vista desde un sitio de cielo oscuro. Para ello, será factor importante a tener en cuenta las condiciones climáticas que haya durante esos días.

This morning I captured a photo of the comet that’s been all over the news lately. The tail looks remarkably different than it did during last week’s capture. These objects are incredibly fascinating to observe as they near the sun. pic.twitter.com/DM3IigMJYX

— Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) January 26, 2023