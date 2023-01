Solo 90 segundos para la medianoche marca el Reloj del fin del mundo, según anunciaron este martes los científicos a cargo del indicador que muestra qué tan cerca está la humanidad de generar su propia extinción. Así, mientras más cerca de medianoche estén las manecillas del reloj, más probable es el Apocalipsis.

El Reloj del fin del mundo es manejado por la Junta de Ciencia y Seguridad de Científicos Nucleares, quienes cada año publican en un boletín qué tan cerca o lejos está el Día del Juicio Final, y en esta oportunidad, decidieron que la manecilla del reloj se moviera un segundo hacia medianoche debido a los riesgos que implica la guerra en Ucrania y las amenazas de Rusia.

De acuerdo al boletín, esto es “lo más cercano a una catástrofe global que jamás haya existido”, agregando que “la guerra en Ucrania puede entrar en un segundo año horrible, con ambos bandos convencidos de que pueden ganar. Están en juego la soberanía de Ucrania y los arreglos de seguridad europeos que se han mantenido en gran medida desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Además, la guerra de Rusia contra Ucrania ha planteado interrogantes profundas sobre cómo interactúan los estados, erosionando las normas de conducta internacional”.

A esto, agrega que la amenaza nuclear que representa Rusia “le recuerda al mundo que la escalada del conflicto, por accidente, intención o error de cálculo, es un riesgo terrible. La posibilidad de que el conflicto se salga del control de cualquiera sigue siendo alta”, indica el documento.

