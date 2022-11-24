La bombilla mágica que limpia el agua contaminada en 10 segundos

La Pandemia pilló a María José Terré como voluntaria de Water is Life en África ayudando a atacar uno de los problemas más graves del planeta, la falta de agua. Tras el encierro, se quedó 3 años sin volver a Chile y desde ahí comenzó a desarrollar proyectos en búsqueda de fuentes de agua y descubrió que en África hay pozos activos, y muchos. Pero el agua está contaminada, entonces a la falta de este recurso, hoy debemos, además, sumar que gran parte de la población no tiene agua potable.

“Me pareció muy admirable y me cautivó cómo viven las personas cuando no tienen prácticamente nada. Cuando llegó la pandemia, yo ya estaba en Nairobi y me di cuenta de que como equipo teníamos la necesidad de radicarnos en África para desarrollar el proyecto”, indicó Terré.

Water is Life trabaja con la escasez del recurso hídrico. Pero, va por el mundo hablando de la importancia de filtrar el agua. Con una simpleza que sorprende, María José saca una bombilla y nos dice que es una innovación mágica. Un filtro lleno de minerales y carbón activado, hecho por investigadores canadienses, que luego de introducirlo en una cantidad de litros, los limpia de bacterias y cualquier patógeno que pueda enfermar al ser humano. Una herramienta que da esperanza para combatir esta crisis humanitaria.

Cómo funciona la bombilla en 4 pasos

Agua potable en Chile

María José Terré, después de vivir 3 años en el continente africano, nos alerta que el problema no solo está en África y que lo tenemos más cerca de lo que creemos.

Ella vive en un departamento en Nairobi donde no puede tomar agua de la llave y cuando llegó a Santiago sintió que no estamos muy conscientes de lo privilegiados que somos: “Abrir la llave y dejarla correr para que se caliente cuando nos duchamos es un verdadero lujo”.

Sin embargo, los problemas de agua potable en las zonas rurales y en campamentos están presentes a diario y en Chile hay mucha gente que tienen agua gracias a camiones aljibes, el problema — explica María José Terré— es que al almacenar el agua en recipientes por varios días, finalmente, la va llenando de bacterias y hace que, al poco tiempo, el agua no se apta para beber. Por eso, en nuestro país también urge que invirtamos en filtros que limpien el agua.