Autora del libro “Tratando la Psoriasis”: “El cigarro y el alcohol son los enemigos de la enfermedad”

En el Ciudadano ADN conversamos con la doctora Claudia de la Cruz, médica Dermatóloga miembro de la Sociedad Chilena de Dermatología, autora del libro “Tratando la Psoriasis”.

Respecto al texto, la primera latina en asumir como secretaria del International Psoriasis Council, explicó que “el objetivo del libro es hablar en un lenguaje fácil que los pacientes entiendan”.

“Queremos que sea un libro que se pueda conversar en la mesa, con la familia, amigos y pareja. La psoriasis afecta mucho más que al paciente que la padece. Impresiona e impacta a todo el grupo que lo rodea”, explicó Claudia de la Cruz, sobre el libro “Tratando la Psoriasis”.

En línea con lo anterior, la dermatóloga añadió que “esto afecta muchísimo al autoestima”.

“Tenemos pacientes que todos los días escuchamos y dicen: ‘yo no me pongo shorts para jugar con mis hijos, porque me da vergüenza’. Son pacientes que dejan de hacer muchas cosas, en pos de ocultar su enfermedad. Realmente ellos llevan una carga muy grande respecto a lo que significa padecer de psoriasis”, mencionó la médica Dermatóloga miembro de la Sociedad Chilena de Dermatología.

¿Cómo es el tratamiento para la psoriasis?

Por otra parte, la médico explicó que no se sabe muy bien cómo se produce esta enfermedad, pero que el estrés es uno de los gatillantes, así como también algunos medicamentos y algunas infecciones.

“Casi un 50% de los pacientes tienen antecedentes familiares de la enfermedad”, aseguró la experta.

Así, la doctora mencionó que existen distintas alternativas, dependiendo de la gravedad de la psoriasis. “En los casos leves, uno puede tratarlos con cremas y lociones. Pero cuando hay más de 10 placas en el cuerpo, lo ideal es usar otro tratamiento, como fototerapia o terapias biológicas”, señaló.

Adicionalmente, la dermatóloga aseguró que los pacientes de la enfermedad deberían evitar la ingesta alcohol, así como el tabaquismo.

“El cigarro y el alcohol son los enemigos de la psoriasis”, planteó.