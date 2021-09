OMS pone en duda que alta vacunación frene la pandemia: “Las nuevas variantes han cambiado la situación”

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Europa, Hans Kluge, expresó sus dudas respecto a que la alta cifra de vacunación contra el covid-19 pueda detener la pandemia.

La autoridad sanitaria fue enfática en señalar que “las nuevas variantes han cambiado la situación”, por lo llamó a anticipar para “adaptar” las estrategias de inoculación.

“Si consideramos que el covid-19 seguirá mutando y continuará entre nosotros, como la gripe, entonces debemos prever cómo adaptar progresivamente nuestra estrategia de vacunación ante la transmisión endémica, y adquirir conocimientos muy valiosos sobre el impacto de las dosis adicionales”, señaló Kluge en rueda de prensa.

Según datos de la propia OMS, 5.352.927.296 de dosis se han administrado a nivel mundial, donde 1.241.236.974 han completado su proceso de vacunación, mientras que 2.018.604.130 han sido inoculadas con al menos una dosis.

