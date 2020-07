Estados Unidos anunció fecha para lanzamiento de misión espacial a Marte

La NASA informó que este jueves 30 de julio (7:50 am hora de Chile) realizará el lanzamiento de la misión espacial Mars 2020.

El rover “Perseverance” será enviado al Planeta Rojo para buscar evidencia astrobiológica de la antigua vida microbiana en Marte, además de recolectar muestras de roca y tierra para un posible regreso a la Tierra.

La estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral, lugar donde será el lanzamiento, indicó que hay un 80% de probabilidades meteorológicas de lanzar la misión este jueves.

Se espera que el rover aterrice en Marte el próximo 18 de febrero de 2021, y se suma a las misiones espaciales de Emiratos Árabes y China.

We’re going back to Mars! @NASAPersevere will be launching soon for its seven-month journey to the Red Planet. And it’s bringing along a friend: a helicopter named Ingenuity!

Join us in wishing them “bon voyage” on their #CountdownToMars! https://t.co/aBRNGfpyWB pic.twitter.com/BdoP1UlFMg

— NASA (@NASA) July 26, 2020