Así fue el lanzamiento de Tianwen-1, la misión espacial china a Marte

En horas de esta madrugada, la República Popular de China inició la misión Tianwen-1 en ruta hacia Marte, buscando estar a la vanguardia de la exploración espacial.

Esta misión espacial busca por primera vez orbitar Marte, enviar una nave a su superficie y explorarla con un vehículo robot.

Se espera que la nave aterrice en el “Planeta Rojo” en febrero de 2021. Su destino es una planicie que oculta una reserva de agua helada con una superficie mayor que Italia.

China se suma a los Emiratos Árabes en su misión por explorar Marte, y se espera que Estados Unidos haga lo propio en los próximos días.

In pics: China successfully launches first #Mars mission.

A Long March-5 rocket, China's largest launch vehicle, carrying the #spacecraft with a mass of about 5 tonnes, soared into the sky at 12:41 p.m. (Beijing Time).https://t.co/ia90hLSxmT pic.twitter.com/jhqxqS37Ep

— China SCIO (@chinascio) July 23, 2020