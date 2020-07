“Nuestro viaje al Planeta Rojo comienza aquí”: Así fue el lanzamiento de la primera sonda espacial árabe a Marte

Durante el pasado domingo, el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos lanzó su primera sonda espacial a Marte.

El lanzamiento de la sonda “Hope” fue calificada como todo un éxito por parte del Gobierno. “Anunciamos con orgullo el exitoso lanzamiento de la sonda Hope. La estación de control terrestre en Dubai recibió la primera señal de la sonda después de que sus paneles solares se desplegaron con éxito para cargar sus baterías. Nuestro viaje de 493 millones de kilómetros al Planeta Rojo comienza aquí“, señalaron.

La sonda fue lanzada desde la isla de Tanegashima, en el suroeste de Japón. Esta misión espacial había sido pospuesta en dos oportunidades previamente.

Asimismo se espera que Estados Unidos y China también envíen sondas al “Planeta Rojo” durante este mes.

We proudly announce the successful launch of the Hope probe. The ground control station in Dubai has received the first signal from the probe after its solar panels were successfully deployed to charge its batteries. Our 493 million km journey to the Red Planet starts here.

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 20, 2020