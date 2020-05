Científicos descubren que Covid-19 habría llegado a Francia en diciembre, un mes antes del primer caso confirmado

Estudios realizados en Francia revelaron que el virus de Covid-19 llegó al país europeo en diciembre, un mes antes de lo que se creía.

Un análisis retrospectivo de test serológicos PCR, efectuados sobre 24 pacientes afectados por neumonía en diciembre y en enero, permitieron llegar a esta conclusión.

El jefe de terapia intensiva del hospital Avicenne de Bobigny y del hospital Jean Verdier de Bondy en Saint Denis, el , profesor Yves Cohen, dijo que “nosotros tuvimos un caso positivo de Covid 19 el 27 de diciembre pasado, cuando el hombre estaba hospitalizado con nosotros en el Jean Verdier”, consignó Clarín.

Mientras que el profesor infectólogo del hospital Avicenne, Olivier Bouchaud, no se extraño con la conclusión. “No nos asombra porque la OMS dijo que estaba circulando en China desde el 8 de diciembre al menos. Con la multiplicación de viajes, es normal que el virus llegue rápidamente en Francia”, aseveró.

El paciente que habría tenido el virus desde marzo, estaba enfermo y contaminó a sus dos hijos pero no a su esposa, según las explicaciones del profesor Cohen. El estaba sorprendido porque no entendía cómo había sido contaminado. “No había viajado. Menos a China. Pero su mujer trabaja en la pescadería de un supermercado, aunque vende productos solo franceses. Por pura chance supimos que ella trabaja cerca de gente que vende sushi y en las cercanías de un restaurante asiático donde había personal chino”, afirmó Bouchaud.

Un artículo científico con estas conclusiones será publicado la semana próxima.