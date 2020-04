Premio nobel de medicina y entrega de pasaporte de inmunidad: “Es peligroso”

En diálogo con La Tercera, el Premio nobel de Medicina en 2018, Tasuko Honjo, se refirió a la discusión en torno a la inmunidad con respecto a la pandemia por el coronavirus Covid-19, mostrando sus reparos con respecto al otorgar pasaportes de inmunidad a los recuperados.

Consultado sobre eso, mencionó que no piensa que es una medida correcta y que “esto es peligroso“.

En cuanto a la efectividad de una PCR o una de anticuerpos, expuso que “la prueba de anticuerpos es más confiable y sólida aquí. Esta registra positivo solo cuando la persona todavía está produciendo virus en su cuerpo y una vez que se recupera por completo no habrá virus que pueda detectarse mediante el método de PCR”.

Con respecto a un antídoto, Honjo dijo que “la generación de vacunas contra este tipo de virus que contienen genoma de ARN (ácido ribonucleico) no es fácil. Nosotros ya conocemos vacunas contra la influenza o el VIH que hasta ahora no han tenido mucho éxito. Y, en realidad, lleva mucho tiempo desarrollar una buena vacuna. Me concentraría más en el tratamiento, en la fase inicial, con el uso de los medicamentos utilizados para otros virus y, en la etapa posterior, para evitar la tormenta de citoquinas, recomendaría el tratamiento con un anticuerpo que ya se conoce y que actúa frente al receptor de la interleucina-6 (IL-6R) para detener la tormenta de citoquinas inducida por el Covid-19″.

Por último, el ganador del Nobel manifestó que el efecto del coronavirus podría ser tal, al nivel que no sería extraño que se generara un nuevo orden mundial.

“No podemos detener los movimientos de las personas para siempre solo por la nueva pandemia de coronavirus. No espero que el brote revierta la marea de la globalización. China tendrá un gran papel que jugar. La enfermedad se originó en China, pero el país también será el primero en recuperarse de ella. No puedo decir si esto aumentará la influencia china o si el mundo evitará a China, pero existe la posibilidad de que el orden global cambie con el brote”, cerró.