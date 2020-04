Neurocientíficos entregaron consejos para cuidar salud mental de niños y adultos mayores en cuarentena

La salud mental en periodo de cuarentena puede ser un problema cuando se tiene un encierro por un largo plazo, sobre todo para adultos mayores y niños.

Por este motivo, el Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica (BNI), implementó un sitio web dedicado a la infancia, la adultez, adultez mayor y un apartado misceláneo de ciencia y cultura. “Tenemos especialistas en demencia, por ejemplo. Incorporamos material de alta calidad“, destacó la directora alterna del instituto.

De esta manera, es importante señalar la importancia de la salud mental en nuestros adultos mayores, quienes se encuentran en el rango más alto de riesgo frente al coronavirus.

Frente a esto, el neurocientífico Pedro Maldonado aseguró a LUN que lo más importante para este periodo es establecer una rutina. “La perdida significativa de memoria es una característica en pacientes con demencia, deterioro cognitivo temprano y Alzheimer. Las actividades rutinarias ayudan a refrescar este proceso de memoria“, puntualizó.

Así mismo, Maldonado explicó que la circunstancia de pandemia provoca incertidumbre y al cerebro no le gusta eso, por lo que produce un estado de ansiedad. “Uno no tiene que luchar con estos sentimientos, hay que validarlos. Son parte de una respuesta biológica normal. Si el adulto mayor tiene miedo, escúchelo. No deje que se guarde las emociones. No le haga creer que es malo sentir“, precisó el experto.

El profesional comentó también que los adultos mayores necesitan luz y los mantiene despiertos: “Deben estar bien iluminados durante el día y bien oscuros durante la noche”.

Por último, instó a las personas y ancianos a dormir lo que les corresponde, evitando las siestas. “Mientras más aprendemos, más dormimos porque en ese momento se refuerzan las actividades que aprendimos en el día. Las personas de más edad, en principio, tienen menos desafíos para aprender. Además, influye el que tengan menos actividad física“, describió.