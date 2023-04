Paolo Banchero es elegido como el Novato del Año en la NBA

La NBA continúa con el desarrollo de los playoffs, pero también sigue adelante con la entrega de los premios individuales y durante las últimas horas se anunció a Paolo Banchero como el Novato del Año.

Se trata del sexto reconocimiento que se entrega esta temporada. Hay que recordar que ayer se anunció a Lauri Markkanen como el Jugador de Mayor Progreso. Hace algunos días, Malcolm Brogdon fue elegido como el Sexto Hombre del Año; anteriormente se reconocieron a Jaren Jackson Jr. como el Mejor Jugador Defensivo del Año, a De’Aaron Fox como el Jugador Clutch del Año y a Mike Brown como Mejor Entrenador del Año.

En el caso de Banchero, jugador de Orlando Magic, pudo sobreponerse a Jalen Williams, de Oklahoma City Thunder y Walker Kessler de los Utah Jazz. Así, se responde a las predicciones y lo que esperaban los fanáticos.

The 2022-23 Kia NBA Rookie of the Year is… Paolo Banchero!#KiaROY | #NBAAwards | @Kia pic.twitter.com/zdlmQS6682

— NBA (@NBA) April 25, 2023