Malcolm Brogdon es elegido el Sexto Hombre del Año en la NBA

Tras una larga y apasionante temporada regular 2022-23, la NBA ya está eligiendo a los nombres más destacados individualmente en diferentes categorías y Malcolm Brogdon ganó como el Sexto Hombre del Año.

Se tarta del cuarto reconocimiento entregado este año. Hay que recordar que en primera instancia se premió a Jaren Jackson Jr. como el Mejor Jugador Defensivo del Año. Posteriormente a De’Aaron Fox como el Jugador Clutch del Año y hace unos días a Mike Brown como Mejor Entrenador del Año.

Brogdon, jugador de los Celtics, logró imponerse como favorito sobre Immanuel Quickley, de New York Knicks, y Bobby Portis, de Milwaukee Bucks. En detalle, obtuvo un total de 408 puntos, recibiendo 60 votos para el primer puesto; 35 para el segundo y 3 para el tercero.

The 2022-23 Kia NBA Sixth Man of the Year is… Malcolm Brogdon! #KiaSixth #NBAAwards @Kia pic.twitter.com/QLsptCtuFC

Los Celtics celebran con el reconocimiento a uno de sus jugadores que ha demostrado una gran capacidad. Es considerado un gran aporte en cada juego que le toca entrar desde la banca.

El base de 30 años disputó 67 partidos en total y cada uno de ellos viniendo desde el banquillo. Promedió 26 minutos por partido, nada mal para quien es consideraron como suplente.

Además, cerró con promedios de 14.9 puntos, 3.7 asistencias, 0.3 tapones y 0.7 robos. También hay que recordar que junto a Boston Celtics terminó segundo de la Conferencia Este con un global de 57-25. Considerando todo esto, y más, el jurado de la NBA reconoció a Malcolm Brogdon como el Sexto Hombre del Año.

“This isn’t the goal, but it is nice recognition.” pic.twitter.com/1ZJSulRreC

— Boston Celtics (@celtics) April 21, 2023