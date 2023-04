NBA: Mike Brown es elegido el mejor entrenador del año de manera unánime

Desde la NBA ya comenzaron a entregar los premios individuales correspondientes al 2022-23 y, durante las últimas horas, Mike Brown se consagró como el Mejor Entrenador del Año.

Hace algunas jornadas ya se consagraron Jaren Jackson Jr. como el Mejor Jugador Defensivo del Año y posteriormente De’Aaron Fox como el Jugador Clutch del Año. Ahora fue el turno de reconocer a quien dirige todo desde la orilla de la cancha.

Tras un gran desempeño en los 82 partidos de temporada regular, encabezando a Sacramento Kings, Brown fue elegido como el director técnico más destacado de entre los 30 equipos de la liga. Además, se trata de su segundo reconocimiento, ya que también se coronó en 2009.

Mike se impuso en las votaciones finales sobre Mark Daigneault, de Oklahoma City Thunder, y Joe Mazzulla, de los Boston Celtics, quien también contaba con varios argumentos para triunfar en esta categoría.

A sus 53 años, Brown ha sido cuestionado en varias oportunidades, sobre todo después de asumir en los Cavaliers durante la temporada 2005-06. Además, se encontraba sin dirigir en la NBA desde 20213-14, ocasión en la que tuvo un segundo periodo con los de Ohio luego de pasar por los Lakers.

Sin embargo, desde Sacramento confiaron en él para subir el nivel, dejar de ser el peor equipo de la liga y retomar un lugar en la postemporada. La apuesta les resultó de la mejor manera y hoy los Kings atraviesan un gran momento, gran parte, debido a la gestión del táctico.

The 2022-23 NBA Coach of the Year is… Mike Brown! #NBAAwards pic.twitter.com/lfXRzLlHj7

Dentro de esta premiación de Mike Brown como el Mejor Entrenador del Año, también se destaca un hecho histórico en la NBA, ya que logró tener el apoyo que nunca nadie más alcanzó.

De manera concreta, el oriundo de Columbus fue elegido de manera unánime, algo que nunca había ocurrido anteriormente para entregar este premio en la liga. Todos lo seleccionaron para el primer lugar, mientras que Daigneault quedó segundo y Mazzulla como tercero.

Por otra parte, consiguió un gran hito a nivel de franquicia, ya que llevó a Sacramento Kings de vuelta a los playoffs luego de 17 años. Algo que le suma importancia a esto es que logró clasificarse como tercero de la Conferencia Oeste con un global de 48-34.

Además, se encuentran compitiendo a un gran nivel en lo que va de la postemporada, estando 2-0 arriba en la serie contra Golden State Warriors.

𝐓𝐔𝐑𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐉𝐄𝐓𝐒 𝐎𝐍! 🚀

Mike Brown has been named 2022-23 NBA Coach of the Year 🏆 pic.twitter.com/5v4uKxvdGE

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) April 19, 2023