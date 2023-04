De’Aaron Fox es elegido como el Jugador Clutch del Año en la NBA

Tras una larga y apasionante temporada regular 2022-23, la NBA elige a los basquetbolistas más destacados individualmente en diferentes categorías y De’Aaron Fox ganó como el Jugador Clutch del Año.

En este caso, se trata del segundo reconocimiento que se entrega en el año. Hay que recordar que el pasado lunes, 17 de abril, se premio a Jaren Jackson Jr. como el Mejor Jugador Defensivo del Año. También se puede destacar que es otro que recae en un equipo de la Conferencia Oeste.

Fox superó en las votaciones finales a DeMar DeRozan, de los Chicago Bulls, y a Jimmy Butler, de los Miami Heat, dos grandes nombres que son bastante determinantes sobre la cancha.

@swipathefox becomes the inaugural winner of the Kia NBA Clutch Player of the Year award 🙌 pic.twitter.com/APJdN7ToyE

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) April 18, 2023