KTM y Husqvarna dominaron el Dakar más duro de los últimos años

El argentino Kevin Benavides, piloto oficial de Red Bull KTM Factory Racing, ha ganado una de las ediciones más duras del Dakar en una final al sprint con su compañero de equipo australiano Toby Price, a quien superó por apenas 43 segundos y con lo cual aseguró el uno-dos de la marca y la victoria número 19 para KTM en el icónico evento de rally-raid.

Pero esto no fue lo único positivo para el grupo, debido a que el prometedor estadounidense de Husqvarna Factory Racing, Skyler Howes, finalizó la carrera en tercer lugar, a solo cinco minutos del trasandino.

El viaje de Benavides a través de la extenuante carrera de 14 etapas ha sido de una consistencia sobresaliente. A pesar de no haberse anotado un solo segundo en tiempo de bonificación por abrir etapa, terminó entre los 10 primeros todos los días durante las dos semanas.

Fue este enfoque hábil y calculado lo que le valió la segunda victoria de su carrera en el Dakar, tras la obtenida en 2021 con otra marca.

En cuanto a Price, tuvo una actuación increíble, con diez resultados de etapa entre los cinco primeros y una victoria en el prólogo de apertura, lo pusieron como el hombre a vencer durante todo el rally. Y perder la carrera por menos de un minuto después de más de 44 horas de competencia, fue algo duro para él.

Para Howes, de 30 años, cerrar el Dakar tercero y a solo cinco minutos del ganador, tras haberse quedado fuera prematuramente en la edición pasada, es casi un triunfo personal. Con la sonrisa más larga que el bigote que lució orgulloso, su margen de crecimiento como piloto de élite es enorme.

Dakar 2023 / Motos / Clasificación final

1° Kevin Benavides/ARG/KTM/44:27:20

2° Toby Price/AUS/KTM/+0:43

3° Skyler Howes/USA/Husqvarna/+5:04

4° Pablo Quintanilla/CHI/Honda/+19:02

5° Adrien Van Beveren/FRA/Honda/+20:30

Kevin Benavides expresó que “el rally de este año ha sido uno de los más reñidos de la historia y no hubo un solo día en el que pudieras permitirte relajarte. No podría haberlo hecho sin el apoyo de mi equipo y de toda mi familia y amigos. Tomará un poco de tiempo asimilarlo, porque lo logré sobre el final y con un margen mínimo de carrera. No puedo describir el sentimiento que me produce esta victoria”.

En tanto, Toby Price señaló que “tan, tan cerca. Sí, un gran trabajo de Kevin, lo hizo muy bien en la etapa final. Sabía que iba a estar apretado y empujé desde el principio, pero me perdí tres waypoints por prácticamente unos metros y eso me hizo retroceder. Estoy en forma, saludable y me voy a casa con un trofeo, eso es lo más importante”.

A su vez, Skyler Howes afirmó que “siempre puedes echar la vista atrás y pensar en qué habría pasado si esto y lo otro, pero terminé de una pieza y en el podio. Es un sueño hecho realidad compartirlo con dos leyendas como Toby y Kevin. Es la sensación más increíble que he tenido nunca y me cuesta verbalizarlo. Estoy pensando ya en el futuro, en volver y apretar aún más los dientes para escalar los últimos escalones del podio”

Finalmente, el director de KTM Motorsports, Pit Beirer, comentó que “ambos pilotos hicieron un trabajo increíble y, aunque solo puede haber un ganador, estoy muy orgulloso de ellos, ya que hoy había mucha presión. KTM ahora tiene 19 victorias en la carrera todoterreno más dura del mundo, pero no nos detendremos ahí. Ya estamos ansiosos por esta temporada del Mundial y luego el Dakar 2024 el próximo año”.