Pablo Quintanilla, el mejor chileno en el Rally Dakar 2023: “Es frustrante saber que has hecho un buen trabajo y no se refleja en el resultado”

Pablo Quintanilla se transformó en el piloto chileno con mejor resultado en la edición 2023 del Rally Dakar luego de llegar tercero en la última etapa de la competencia que se disputa en Arabia Saudita, resultado que le permitió culminar cuarto en la clasificación general de las motos.

Con un tiempo total de carrera de 44 horas, 46 minutos y 22 segundos, completó la exigente prueba a 19 minutos y dos segundos del campeón, el argentino Kevin Benavides. De todas formas, “Quintafondo” no quedó del todo conforme.

“Si bien no es el resultado que buscaba como equipo y personalmente, estoy contento con mi performance. Quizás en el resultado no se refleja bien el trabajo y gestión que hice durante toda la carrera, pero creo que hice un buen trabajo y es frustrante saber que has hecho un buen trabajo y no se refleja en el resultado y no obtienes el objetivo, pero es parte de la competencia“, remarcó Pablo Quintanilla.

Las claves de su cuarto lugar en el Rally Dakar 2023

Al analizar la competencia reparó en el momento donde perdió las chances de pelear por el esquivo título de la prueba motor. “La cancelación de la etapa 7 nos puso en una posición que nos hizo enfrentar una etapa 9, que sabíamos que era difícil, en los puestos de avanzada, perdiendo mucho tiempo por abrir ruta. Además, se puso a llover y provocó grandes cruces de agua, borrando los caminos y dificultando aún más la navegación. Fue en ese momento donde se hizo una distancia entre los pilotos que se mantuvo hasta el final, siendo imposible recortar distancias en la tabla general”, remarcó el piloto del Monster Energy Honda Team.

De todas formas, buscó sacar cuentas positivas de su desempeño en Arabia Saudita. “Creo que hice una buena carrera, siempre estuve en las posiciones de adelante, sacando beneficios y generando oportunidades para descontar tiempo. No tuve caídas, me sentí bien, cómodo, y sabemos cómo son las carreras, cómo es el Dakar, lo difícil que es, y que muchas veces factores y situaciones no están en nuestro”, concluyó Pablo Quintanilla, que ahora afrontará el Mundial de Rally Cross Country.