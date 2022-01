“Chaleco” López, tricampeón del Rally Dakar: “Hicimos una carrera muy conservadora, fuimos de menos a más”

Francisco “Chaleco” López no ocultó su orgullo en Arabia Saudita tras consagrarse este viernes como campeón, por tercera vez en su carrera, del Rally Dakar en los prototipos ligeros.

Con un registro total de 45 horas, 50 minutos y 51 segundos, logró el mejor tiempo de la categoría junto a Juan Pablo Latrach pese a no haber ganado ninguna etapa de la prueba, algo inédito durante su larga experiencia en la competencia.

“Definitivamente fue una carrera muy conservadora. Fuimos de menos a más. Esta es una carrera de resistencia donde pudimos hacer una buena navegación, no tuvimos muchos problemas, no perdimos tiempo todos los días. Esta competencia el que la gana es el que es más constante, el que tiene menos inconvenientes. Fuimos un equipo que lejos lo hizo bien, no rompimos e hicimos un buen trabajo y finalmente nos hace ser los vencedores”, recalcó “Chaleco” López, quien marcó diferencias respecto a su título del 2021.

“El año pasado fue diferente porque fuimos atacando, atacando, atacando. En cambio, ahora fuimos conservando que es muy diferente, es otra forma de afrontar la competencia, pero igual la disfrutamos harto con Juan Pablo Latrach”, sostuvo el oriundo de Teno.

“Chaleco” López y su exitoso historial en el Rally Dakar

El piloto del team Can-Am mantuvo el liderato desde la segunda etapa hasta el final luego que el estadounidense Seth Quintero, quien ganó prácticamente todas las etapas, quedó retrasado por problemas mecánicos. De todas formas, el chileno administró la ventaja con serenidad.

“Dos semanas de mucho trabajo y navegación, con mucha estrategia, pero el primer lugar nos deja muy contentos. Gracias por el apoyo y el aguante de siempre”, planteó en un video que publicó en sus redes sociales.

Con el “Touareg” en su poder, es el tercero de su exitosa carrera en el deporte motor. Ya se había impuesto en los “side by side” el 2019 y 2021, a lo cual se suma el triunfo en 2022 en los Prototipos Ligeros.