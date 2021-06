Carlos Sainz y la partida de Sergio Ramos del Real Madrid: “Me hubiese gustado que terminara ahí su carrera”

Se venía adelantando hace varias semanas, el pasado miércoles se confirmó y este jueves se concretó. Finalmente, Sergio Ramos puso fina su paso por el Real Madrid y dejará atrás varias temporadas como capitán de la “casa blanca” y uno de los defensores más ganadores en la historia del club “merengue”.

La salida de Ramos ha golpeado con dureza al madridismo y aquello llegó hasta Francia, donde este fin de semana se correrá una nueva fecha de la Fórmula 1. Ahí, Carlos Sainz Jr, piloto de la escudería Ferrari e hincha confeso del Real Madrid, abordó la partida del histórico capitán.

En conversación con el portal AS, el piloto español tuvo palabras para la salida de uno de sus máximos ídolos en el Madrid: “gran parte del madridismo aprecia mucho a Sergio y sabe lo que ha hecho por el equipo, su espíritu competitivo y su ambición como defensa y capitán.”, partió aseverando.

“Se sabe todo lo que nos ha dado, en particular la Décima (Champions), con esa lucha y esa garra que le caracterizan. Tengo la suerte de tener relación con él y me da pena que deje el Madrid. Me gustaría que hubiese acabado su carrera en el Madrid, pero si dos no se ponen de acuerdo es muy difícil. Una pena“, complementó el piloto de Ferrari.

Todo listo en Paul Ricard

Pero además de la partida de Sergio Ramos, Carlos Sainz Jr está enfocado en lo que será la séptima fecha de la temporada 2021 de la Fórmula 1. El Circuito Paul Ricard, en Le Castellet (al sur de Francia), recibirá una nueva jornada de la máxima categoría del automovilismo, y en ello, el piloto de Ferrari adelantó lo que será el fin de semana cerca de la costa del Mar de Liguria.

“El objetivo es ser los primeros detrás de Red Bull y Mercedes y a mí me gustaría ser el primero de ese grupo“, partió aseverando. Además comentó lo que ha sido su adaptación a la escudería italiana: “estas seis primeras carreras a nivel de adaptación han ido bastante bien y la gente lo ve, yo lo noto cuando veo lo que le ha costado a otros pilotos. Me da confianza ver cómo me he adaptado a un equipo como Ferrari. Pero me siento lejos de ser el mejor piloto que puedo llegar a ser, del nivel que tenía en McLaren”, aseguró.

Este viernes arrancan las tandas de entrenamiento en Le Castellet, el sábado será la qualy para determinar la grilla de partido y el domingo la carrera en Paul Ricard. Todo aquello tú lo podrás seguir junto al equipo de ADN Deportes y ADN.cl.