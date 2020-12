Otro Schumacher para la F1: Mick, hijo de Michael, será piloto de la escudería Haas para el 2021

Otro Schumacher en la Fórmula 1 para seguir haciendo historia. Este miércoles, la escudería norteamericana Haas confirmó que Mick, el hijo de Michael Schumacher, conducirá uno de sus coches la próxima temporada de la máxima categoría del automovilismo.

“Quiero reconocer y hacer extensivo mi alegría a mis padres, sé que les debo todo. Siempre he creído que cumpliría mi sueño de la Fórmula 1. Lo daré todo, como siempre hago”, comentó Mick tras la confirmación por parte de la escudería.

Con la confirmación, ahora son solo tres los puestos vacantes que quedan en la parrilla de pilotos para la próxima temporada: Mercedes, Red Bull y Alpha Tauri son las escuderías que aún no confirman a su segundo piloto. Lewis Hamilton debería asumir con los alemanes, el mexicano “Checo” Pérez y Alex Albon compiten por el puesto en Red Bull y el segundo piloto de la escudería italiana sigue siendo un misterio.

This got us right in the feels ❤️

Por otra parte, esta misma jornada se confirmaron los reemplazos para Lewis Hamilton y Romain Grosjean de cara al GP de Sakhir. El campeón del mundo, contagiado con Covid-19, será reemplazado por George Russell, mientras que Pietro Fittipaldi, nieto del histórico Emerson, tomará el puesto del francés, quien se recupera de las heridas que le dejó su grave accidente el pasado fin de semana en Bahréin.

This weekend, @GeorgeRussell63 will become the third British driver to race for @MercedesBenz in @F1! 💪

Can you name the other two? 😜 pic.twitter.com/Isrn4pkoTi

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 2, 2020