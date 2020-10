Lewis Hamilton ganó el GP de Eifel y alcanzó el récord de Michael Schumacher

Es el más ganador de la historia. Es el logro que consiguió este domingo el británico Lewis Hamilton en el Gran Premio de Eifel, en Nürburgring, Alemania, al alcanzar las 91 victorias en la Fórmula 1, igualando la marca que consiguió hace 14 años, el alemán Michael Schumacher.

El piloto de Mercedes largó segundo tras su compañero Valtteri Bottas, sin embargo el finlandés tuvo un error en la primera curva, se pasó en la frenada y el británico aprovechó para adelantarlo antes de llegar a la vuelta número 10. Finalmente Bottas se terminaría retirando por problemas en su unidad de motor.

De ahí en más todo fue dominio de Hamilton, quien manejó con tranquilidad sin mucha presión de Max Verstappen, quien manejó de forma correcta para conseguir el segundo puesto. Tercero, y también haciendo historia, terminó el australiano Daniel Ricciardo.

El piloto de Renault llevó a los franceses a un nuevo podio después de nueve años. Ricciardo fue tercero, el mejor resultado de la temporada para la escudería que alcanzar títulos en el pasado con el español Fernando Alonso.

Así las cosas, Lewis Hamilton sigue liderando con comodidad el mundial 2020 camino a su séptimo título de la Fórmula 1, seguido por su compañero de equipo Valtteri Bottas. Cierra el podio de la temporada el holandés Max Verstappen de Red Bull.

RECORD EQUALLED!@LewisHamilton joins Michael Schumacher on 91 #F1 wins with victory at the Nurburgring pic.twitter.com/otypPxw6b8

— Formula 1 (@F1) October 11, 2020