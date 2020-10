Valtteri Bottas se quedó con la pole del Gran Premio de Eifel, undécima carrera de la temporada 2020 de Fórmula 1

Este sábado se corrió la clasificación del Gran Premio de Eifel, en el circuito de Nürburgring, en Alemania, instancia donde Valtteri Bottas se consolidó como el piloto más rápido de la jornada, por lo que largará primero en la carrera de este domingo.

El piloto de Mercedes dominó la pole position con una gran conducción en el complejo circuito alemán y completó la pista con un tiempo de un minuto, 25 segundos y 269 milésimas. A su lado, largará su compañero de equipo, Lewis Hamilton, quien remató 256 milésimas más lentos que Bottas. El británico buscará ganar la carrera y alcanzar los 91 grandes premios que ostenta hasta el día de hoy, el alemán Michael Schumacher.

Los primeros cuatro puestos fueron cerrados por el holandés Max Verstappen de Red Bull y el monegasco Charles Leclerc con una Ferrari que se recupera poco a poco en relación a los malos resultados de la temporada.

La carrera se disputará este domingo desde las 09:10 hrs y tú podrás seguir todas las alternativas de la competencia junto al equipo de ADN Deportes.

BREAKING: @ValtteriBottas tames the Nurburgring!

The flying Finn is on pole position from Lewis Hamilton (P2) and Max Verstappen (P3) #EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/lAXIIQh5ir

— Formula 1 (@F1) October 10, 2020