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Condenan a 17 integrantes de red que traficaba ketamina desde Arica hacia Santiago

La investigación comenzó en 2024 y permitió desbaratar la estructura criminal. Ocho acusados aún esperan juicio oral.

Martín Neut

Nayadet Oyarzún

BOLE OYARZUN RED KETAMINA ARICA STGO

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01:36

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La Fiscalía Regional de Arica logró la condena de 17 integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de ketamina desde la frontera norte hacia Santiago.

La investigación, desarrollada desde 2024 junto a la Brigada Antinarcóticos Chacalluta de la PDI, también mantiene a otros ocho imputados en prisión preventiva a la espera de juicio oral.

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La banda estaba integrada por ciudadanos chilenos, en su mayoría de entre 18 y 30 años y sin antecedentes penales. Los involucrados ingresaban la droga desde Tacna o eran detenidos en el aeropuerto Chacalluta antes de viajar a la capital con ketamina oculta en fajas con contenedores de fabricación artesanal.

Las condenas de los responsables

El fiscal regional Mario Carrera destacó que “desde el año 2024 teníamos una organización en la región que se dedicaba a internar droga, especialmente ketamina“, y afirmó que el trabajo conjunto entre la PDI y el Ministerio Público permitió “desbaratar esta organización e individualizar a cada uno de sus partícipes”.

Los 17 condenados recibieron penas que van desde tres años y un día hasta ocho años de presidio por tráfico de drogas y asociación ilícita. En tanto, los ocho acusados que enfrentarán juicio oral son apuntados como los presuntos líderes de la red y arriesgan condenas más elevadas.

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