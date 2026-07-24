Partidos del fútbol chileno hoy 24 de julio: ¿qué duelos se juegan y dónde ver en vivo, por TV y online?

Hoy, viernes 24 de julio, el fútbol chileno vuelve a la acción con una agenda que contempla dos partidos de las principales divisiones nacionales.

Un partido será por fecha 16 de la Liga de Primera, mientras que el otro corresponde a las jornada 17 de la Primera B.

Liga de Primera 2026

La programación del fútbol chileno para este viernes tiene como plato principal el regreso de Colo Colo al torneo nacional, donde los albos deberán enfrentar a Deportes Limache en el Estadio Monumental a partir de las 20:30 horas. El árbitro del partido será Diego Flores.

El choque contará con la transmisión de ADN Deportes y por televisión solo podrá ser seguido a través de TNT Sports Premium y la plataforma de streaming HBO Max.

Primera B 2026

En el caso de la Liga de Ascenso, los encargados de animar el inicio de la segunda rueda serán Deportes Iquique y Deportes Temuco en el Estadio Tierra de Campeones, agendado para las 20:30 horas. El juez del compromiso será Jorge Oses.

Este duelo solo podrá ser seguido en vivo a través de la plataforma HBO Max.