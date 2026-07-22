Ministro Poduje enfrenta protesta por subsidios DS49 y apunta al exministro Grau: “Nos quitó 20 mil subsidios”

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, salió este miércoles a dialogar con manifestantes del Movimiento Nacional de Pobladoras y Pobladores que protestaban frente a la cartera por los presuntos recortes al subsidio habitacional DS49.

En medio del intercambio, el secretario de Estado rechazó que la actual administración haya disminuido los recursos del programa y atribuyó la reducción de subsidios al gobierno anterior.

Iván Poduje / Sebastian Beltran Gaete Ampliar

Con un megáfono en la mano, el ministro Poduje aseguró que el recorte corresponde a una decisión adoptada antes de asumir el actual Ejecutivo. “Los recortes que nosotros tuvimos fueron los 20.000 subsidios que nos quitó el exministro Grau”, afirmó.

El titular de Vivienda sostuvo que existe un decreto del Ministerio de Hacienda que respalda esa reducción y agregó que el entonces ministro Carlos Montes también habría reconocido esa situación. “Nosotros no hemos tenido ningún recorte en los programas de vivienda”, insistió.

La autoridad también abordó la situación de proyectos en La Pintana, señalando que heredaron iniciativas con problemas de planificación, terrenos sin la normativa correspondiente y una cantidad de familias superior a la capacidad de los proyectos disponibles. Según explicó, el ministerio trabaja en la gestión de nuevos terrenos y en regularizar esas dificultades para avanzar en soluciones habitacionales.

Durante la manifestación, dirigentes reclamaron la falta de respuestas y recordaron una reunión comprometida para el 15 de junio que, aseguran, nunca fue reagendada. Frente a ello, Poduje comprometió una nueva instancia de trabajo con representantes de los comités de vivienda y anunció que convocará a autoridades comunales de La Pintana, Puente Alto y Peñalolén para abordar el conflicto.

La movilización fue convocada por el Movimiento Nacional de Pobladoras y Pobladores, con el respaldo de la CUT, bajo la consigna “La vivienda no es mercancía, es un derecho”, en rechazo a los cambios que, según las organizaciones, afectan el acceso de miles de familias a una vivienda digna.