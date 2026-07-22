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18 años de cárcel por crimen en el Día de los Enamorados: mujer engañó a joven con cita falsa y junto a otro hombre lo asesinó

La pareja actuó concertada para engañar a la víctima, darle muerte con un estoque de 52 centímetros y huir con sus pertenencias.

Mario Vergara

18 años de cárcel por crimen en el Día de los Enamorados: mujer engañó a joven con cita falsa y junto a otro hombre lo asesinó

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Curicó dictó una sentencia condenatoria en contra de Nicolás Ignacio Cortés Luarte y Ivonne del Pilar Pezoa Gutiérrez, imponiéndoles a cada uno una pena de 18 años de presidio mayor en su grado máximo. Ambos fueron hallados culpables, en calidad de autores, del delito consumado de robo con homicidio en perjuicio de Aníbal Valenzuela.

Los hechos se remontan a la tarde del 14 de febrero de 2025, al interior del Fundo La Maravilla, ubicado en el sector Entre Ríos de la comuna de Molina.

El engaño y la letal emboscada

Según los antecedentes acreditados por la justicia, la acusada Ivonne Pezoa se concertó previamente con Cortés Luarte para cometer el ilícito. Para ello, la mujer se trasladó junto a la víctima, quien mantenía en su poder una bicicleta marca Trek y una mochila, hasta un sector de plantación de kiwis dentro del mencionado predio agrícola.

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Una vez posicionados en el lugar, ingresó sorpresivamente Nicolás Cortés, quien, premunido de un arma blanca de fabricación artesanal tipo “estoque” de 52 centímetros de largo, agredió de forma reiterada a la víctima.

El violento ataque le provocó al afectado diversas heridas cortopunzantes y contundentes en la cabeza y las extremidades, destinadas a evitar su defensa. Finalmente, el agresor le asestó una lesión fatal en la zona inguinal que seccionó la arteria femoral derecha, causándole la muerte por un shock hipovolémico. Tras el homicidio, ambos acusados huyeron del sitio del suceso apropiándose de la bicicleta.

Las evidencias que sellaron la condena

La captura de los responsables se logró, en gran medida, gracias a la alerta de la propia abuela del atacante. La mujer llamó a Carabineros para informar que su nieto había llegado a su domicilio, en compañía de Pezoa, trayendo consigo una bicicleta ajena y con manchas de sangre en sus vestimentas.

El posterior trabajo pericial de la Policía de Investigaciones (PDI) al interior de la vivienda permitió incautar el vehículo sustraído, prendas de vestir sumergidas en un lavadero y el arma homicida oculta, evidencias que arrojaron perfiles genéticos correspondientes a la víctima fatal.

Durante el juicio, el tribunal desestimó de plano la tesis de la defensa, la cual argumentaba que el desenlace fue producto de una riña motivada por celos y deudas económicas. Por el contrario, los magistrados concluyeron que no existió ningún enfrentamiento en igualdad de condiciones y que la víctima acudió al lugar creyendo genuinamente que se trataba de un encuentro social con la mujer, resultando ser víctima de un asalto planificado.

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