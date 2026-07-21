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Lluvia en Santiago: ¿Hasta cuándo seguirán las precipitaciones y cuántos milímetros caerán por día en la RM?

A lo largo de esta semana llegará distintos pulsos de precipitaciones. Conoce aquí el pronóstico del tiempo

Javier Méndez

Lluvia en Santiago: ¿Hasta cuándo seguirán las precipitaciones y cuántos milímetros caerán por día en la RM?

Lluvia en Santiago: ¿Hasta cuándo seguirán las precipitaciones y cuántos milímetros caerán por día en la RM? / VICTOR HUENANTE GALAZ

La lluvia en Santiago continuará durante esta semana, aunque con pulsos menos intensos que los registrados durante el temporal anterior.

Tras las precipitaciones del lunes, la Región Metropolitana sigue recibiendo precipitaciones este martes 21 de julio, en medio del avance de nuevos sistemas frontales que mantendrán la inestabilidad en la zona central.

¿Hasta cuándo seguirá la lluvia en Santiago? Pronóstico del tiempo para la RM

Según el pronóstico actualizado, las precipitaciones se mantendrán este martes 21 de julio y luego darán una pausa más clara durante el miércoles 22, jornada que tendría abundante nubosidad, pero sin lluvias relevantes en gran parte de la capital.

El descanso, eso sí, sería breve. Para el jueves 23 de julio se espera el ingreso de un nuevo sistema frontal, que podría dejar chubascos durante la tarde y noche en distintos sectores de la RM.

El escenario aún podría extenderse hasta el viernes 24, con posibilidad de nuevas precipitaciones, aunque más débiles y aisladas.

¿Cuántos milímetros de agua caerán por día en Santiago?

De acuerdo con las proyecciones de Meteored, el pulso de este martes podría dejar entre 9 y 15 milímetros en el centro de Santiago. La situación se detendrá en la tarde.

Para el miércoles no se esperan acumulados importantes, debido a la pausa del sistema.

El jueves, en tanto, el nuevo frente podría dejar entre 5 y 11 milímetros en distintos sectores de la capital. Los montos podrían ser mayores hacia zonas precordilleranas y cordilleranas.

En total, entre este martes y el inicio del viernes, la capital podría sumar cerca de 25 milímetros adicionales durante la semana.

El detalle estimado queda así:

  • Martes 21 de julio: entre 9 y 15 mm.
  • Miércoles 22 de julio: sin lluvia relevante.
  • Jueves 23 de julio: entre 5 y 11 mm.
  • Viernes 24 de julio: probabilidad de chubascos débiles o aislados.

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Como ha ocurrido en eventos anteriores, los mayores acumulados podrían concentrarse hacia sectores precordilleranos y cordilleranos de la Región Metropolitana.

Además, el paso de nuevos sistemas frontales podría venir acompañado de viento en algunos momentos, por lo que el llamado es a seguir las actualizaciones oficiales durante la semana.

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VICTOR HUENANTE GALAZ

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