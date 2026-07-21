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Fue perseguida, golpeada y amenazada con un disparo al aire: mujer sufre violento robo en edificio de Santiago

La víctima intentó escapar del asalto refugiándose en el hall del edificio, pero los delincuentes la alcanzaron en el interior.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

Fue perseguida, golpeada y amenazada con un disparo al aire: mujer sufre violento robo en edificio de Santiago

Fue perseguida, golpeada y amenazada con un disparo al aire: mujer sufre violento robo en edificio de Santiago

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Durante la noche de este lunes, una mujer de 30 años fue víctima de un violento robo perpetrado por dos delincuentes armados en la comuna de Santiago.

El hecho ocurrió en calle San Diego, en las afueras de un edificio residencial, donde la víctima se encontraba utilizando su celular cuando fue abordada por un sujeto que la intimidó con una pistola para intentar arrebatárselo.

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Según los antecedentes de la Fiscalía, la mujer opuso resistencia, por lo que el antisocial realizó un disparo al aire. Ante esto, la víctima ingresó al hall del edificio con la intención de escapar.

La persiguieron hasta el interior del edificio

Sin embargo, el delincuente “la sigue, la empuja, la bota al piso y la agrede. El teléfono de la víctima cae al suelo y un segundo imputado que acompañaba al primero también ingresa al edificio y recoge el teléfono, dándose a la fuga estas dos personas”, señaló el fiscal Felipe Olivari.

La víctima sufrió lesiones de carácter leve, de acuerdo a lo que se informó. Toda la secuencia del robo quedó registrada por las cámaras de seguridad del edificio, registros que serán incorporados a la investigación.

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