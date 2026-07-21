Camión con 35 mil litros de combustible se incendia y explota en la Ruta 5 Sur

Un camión cisterna que transportaba cerca de 35 mil litros de combustible se incendió durante la noche del lunes en el kilómetro 1.038 de la Ruta 5 Sur, a la altura de Puerto Montt.

El vehículo terminó completamente destruido tras la propagación de las llamas y una posterior explosión.

De acuerdo con los antecedentes policiales, la emergencia comenzó cerca de las 23:00 horas, cuando el conductor detectó una falla mientras se desplazaba por la carretera.

Fuego alcanzó estanque de bencina y provocó explosión

El camión transportaba 24 mil litros de combustible, además de un estanque con 11 mil litros de bencina de 93 octanos. Las llamas alcanzaron esta última carga, provocando la explosión del vehículo y dejando daños totales en la máquina perteneciente a Esmax Distribución SPA.

Pese a la magnitud del siniestro, el chofer consiguió abandonar la cabina antes de que el fuego se propagara, y no se registraron otras personas lesionadas a raíz de la explosión.

La emergencia obligó a mantener interrumpido el tránsito en ambos sentidos de la Ruta 5 Sur mientras los equipos especializados controlaban el fuego y aseguraban el sector.

Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias destinadas a establecer el origen exacto del incendio quedaron a cargo de Bomberos.