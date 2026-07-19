Show de medio tiempo de la final del Mundial 2026: a qué hora es y qué artistas se presentarán

Santiago

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo definirá al nuevo campeón del mundo, sino que también marcará un antes y un después en la historia del torneo con la realización del primer show de medio tiempo en una Copa del Mundo.

El encuentro se disputará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, y está programado para las 15:00 horas de Chile. De acuerdo con la organización, el espectáculo de medio tiempo comenzará aproximadamente a las 15:45 horas, una vez finalizada la primera etapa.

La FIFA informó que el entretiempo se extenderá hasta un máximo de 17 minutos, dos más que los 15 establecidos por el reglamento. De ese tiempo, 11 minutos estarán destinados al espectáculo, mientras que el resto será utilizado para el montaje y desmontaje del escenario.

El histórico show estará encabezado por Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS y Coldplay, quienes protagonizarán una presentación especialmente preparada para la definición del campeonato.

El productor ejecutivo del espectáculo, Guy Carrington, de la empresa Done+Dusted, aseguró que el evento ha requerido meses de trabajo y preparación.

“Hemos dedicado meses y meses a prepararla, desarrollarla y trabajar con todos los artistas. Es una actuación cuidadosamente planificada que será espectacular”, señaló a The Hollywood Reporter.

También habrá ceremonia de clausura antes de la final

La jornada comenzará mucho antes del pitazo inicial. A las 13:30 horas de Chile está programada la ceremonia de clausura del Mundial 2026, que contará con la participación de Post Malone como principal figura.

En ese espectáculo también participarán Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, IShowSpeed y Tom Cruise, mientras que Jennifer Hudson será la encargada de interpretar el himno de Estados Unidos antes del inicio de la gran final.