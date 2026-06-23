El desgarrador antecedente que se conoció sobre el padre del niño asesinado en San Bernardo

Nuevos detalles se dieron a conocer sobre el estado de la familia del niño de 12 años que murió este martes en San Bernardo, luego de ser arrastrado por varias cuadras durante el robo del vehículo.

Según los antecedentes preliminares, el menor intentó descender del automóvil durante la encerrona, pero quedó atrapado en el cinturón de seguridad. A raíz de ello, fue arrastrado por varias cuadras.

Tras percatarse de la situación, los delincuentes abandonaron el vehículo y huyeron del lugar.

Durante el programa Mucho Gusto, el periodista José Antonio Neme entregó nuevos antecedentes sobre el estado de la familia, citando a una fuente al interior de la comisaría donde permanecen sus cercanos.

De acuerdo con esa información, el niño era hijo único y su padre se encontraría en un estado de profunda conmoción y rabia, al punto de manifestar su intención de realizar una declaración pública.

Sin embargo, el hombre estaría siendo acompañado y contenido por una psicóloga de la Fiscalía debido al impacto emocional provocado por la tragedia.

En tanto, la madre y la tía del menor permanecerían en un estado de duelo mientras reciben apoyo profesional.

Por ahora, personal policial continúa realizando diligencias para dar con el paradero de los responsables. Según los antecedentes preliminares, los involucrados serían menores de edad y ya estarían identificados.