FOTOS. “Caímos de pie...”: el llanto de la prensa argentina tras perder la final del mundo ante España
Los medios al otro lado de la cordillera lamentan no haber alcanzado su cuarta estrella.
Este domingo por la tarde en Nueva York, el Mundial 2026 llegó a su final con una España que festeja por estas horas su segunda estrella tras vencer a Argentina en el alargue en el MetLife Stadium.
Tras el pitazo final, vino el llanto de la prensa argentina. Los medios trasandinos, que se acostumbraron las últimas dos semanas a hablar de resultados épicos, ahora no contuvieron las lágrimas.
“Argentina dejó todo..”, escribió por ejemplo ESPN Argentina, mientras que Olé tituló: “Argentina dejó todo y cayó de pie”. En lo mismo, TyC Sports fue con “Argentina luchó hasta el final...”.
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