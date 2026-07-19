Este domingo por la tarde en Nueva York, el Mundial 2026 llegó a su final con una España que festeja por estas horas su segunda estrella tras vencer a Argentina en el alargue en el MetLife Stadium.

Tras el pitazo final, vino el llanto de la prensa argentina. Los medios trasandinos, que se acostumbraron las últimas dos semanas a hablar de resultados épicos, ahora no contuvieron las lágrimas.

“Argentina dejó todo..”, escribió por ejemplo ESPN Argentina, mientras que Olé tituló: “Argentina dejó todo y cayó de pie”. En lo mismo, TyC Sports fue con “Argentina luchó hasta el final...”.

PERDIÓ ARGENTINA Y ESPAÑA ES LA NUEVA CAMPEONA DEL MUNDO.



Con un gol de Ferrán Torres a los 106, el seleccionado de Luis de la Fuente se llevó el título



🟥 Enzo Fernández fue expulsado por doble amarilla sobre el final del segundo tiempo



La derrota no borra otro capítulo… pic.twitter.com/Ns7h8SCU3r — Diario Olé (@DiarioOle) July 19, 2026

España venció a la Scaloneta y es el nuevo campeón del Mundial



Gracias al tanto de Ferrán Torres en el tiempo extra, la Roja se impuso por 1-0 ante la Selección Argentina. El combinado europeo se quedó, por segunda vez en la historia, con la Copa del Mundo. pic.twitter.com/vAPuhv8Mkc — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026