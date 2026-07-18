Persecución termina con choque y dos detenidos tras violento robo de vehículo en Cerro Navia

Santiago

Dos personas fueron detenidas durante la madrugada de este sábado, luego de una persecución policial que se inició tras el robo de un vehículo a un conductor de la aplicación DiDi en la comuna de Cerro Navia.

El hecho ocurrió cerca de las 04:00 horas, cuando la víctima, un ciudadano venezolano, llegó a buscar a un pasajero solicitado mediante la aplicación. En ese momento fue abordado por un número indeterminado de sujetos, quienes, premunidos con armas de fuego, lo obligaron a descender del automóvil para sustraer el vehículo.

El conductor, que se encontraba acompañado por otra persona, logró escapar y denunció el delito en la 44ª Comisaría de Lo Prado, lo que permitió activar un operativo de búsqueda.

Minutos después, Carabineros detectó el automóvil robado circulando por Cerro Navia con tres ocupantes a bordo. Al percatarse de la presencia policial, los sujetos huyeron, dando inicio a una persecución que terminó cuando el conductor perdió el control del vehículo y chocó contra un árbol.

Tras el impacto, uno de los ocupantes quedó atrapado en el automóvil, mientras que los otros dos intentaron escapar a pie. Los funcionarios lograron detener a uno de ellos y al ocupante atrapado, mientras que un tercer involucrado logró huir y permanece prófugo.

Los detenidos son dos ciudadanos chilenos, uno de ellos menor de edad. Durante el procedimiento, Carabineros incautó una pistola a balines y una munición de guerra que portaba uno de los imputados.

Todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que instruirá las diligencias investigativas y el control de detención correspondiente. En tanto, el vehículo fue recuperado y Carabineros mantiene las labores para dar con el paradero del tercer involucrado.