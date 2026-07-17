VIDEOS. Incendio forestal activa Alerta Roja en Camiña: fuego amenaza sectores poblados de Tarapacá
La medida permitirá reforzar el apoyo operativo para enfrentar la emergencia, luego de que las autoridades determinaran que el fuego presenta riesgo por su cercanía con viviendas.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la comuna de Camiña, en la Región de Tarapacá, debido a un incendio forestal denominado “Borde Río”, que se mantiene en combate y presenta cercanía con zonas habitadas.
Según la información entregada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el siniestro ha consumido preliminarmente 0,01 hectáreas, pero su proximidad a sectores poblados llevó a reforzar la respuesta de emergencia.
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En el combate participan el Cuerpo de Bomberos de Camiña, Carabineros, personal municipal y un técnico de Conaf.
La medida fue adoptada por la Dirección Regional de Senapred, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá, y permanecerá vigente mientras las condiciones del incendio así lo requieran.
Con la declaración de Alerta Roja, las autoridades informaron que se movilizarán todos los recursos disponibles del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), en apoyo al trabajo que ya realizan Conaf y los equipos de emergencia, con el objetivo de controlar el avance del fuego y proteger a la población.
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