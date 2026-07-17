El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la comuna de Camiña, en la Región de Tarapacá, debido a un incendio forestal denominado “Borde Río”, que se mantiene en combate y presenta cercanía con zonas habitadas.

Según la información entregada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el siniestro ha consumido preliminarmente 0,01 hectáreas, pero su proximidad a sectores poblados llevó a reforzar la respuesta de emergencia.

En el combate participan el Cuerpo de Bomberos de Camiña, Carabineros, personal municipal y un técnico de Conaf.

La medida fue adoptada por la Dirección Regional de Senapred, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá, y permanecerá vigente mientras las condiciones del incendio así lo requieran.

ℹ️ Senapred declara Alerta Roja para la comuna de Camiña por incendio forestal en combate. Peligro de afectación a poblados y viviendas. #Tarapacá @adnradiochile pic.twitter.com/784bGOMKjm — Nayadet Oyarzún 🌐 (@Nayacure) July 17, 2026

Con la declaración de Alerta Roja, las autoridades informaron que se movilizarán todos los recursos disponibles del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), en apoyo al trabajo que ya realizan Conaf y los equipos de emergencia, con el objetivo de controlar el avance del fuego y proteger a la población.