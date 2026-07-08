El técnico de la selección chilena de básquetbol, Juan Manuel Córdoba, conversó este miércoles con ADN TOP en su regreso al país, luego de obtener la clasificación a la segunda ronda de las Clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2027.

La Roja cestera selló su paso tras imponerse como visitante a Colombia y Venezuela en la última doble fecha. Ahora, afrontará una exigente segunda fase, en la que se medirá ante Estados Unidos, República Dominicana y México durante las ventanas de agosto, noviembre y febrero, respectivamente, con el objetivo de seguir acercándose a la cita planetaria.

Al respecto, Córdoba señaló estar “muy feliz, disfrutando de este momento histórico para el básquetbol de Chile y con muchas expectativas de cara a lo que viene. Estamos contentos por haber clasificado y por la forma”.

“No es lo mismo clasificar ganando y de visita, que clasificar perdiendo y de local. Para nosotros era muy importante clasificar y también la forma de cómo lo hicimos. Por ahí los chicos decían ‘al fin no tenemos que estar mirando la calculadora’ y hoy Colombia y Venezuela se jugarán quién vive y quién se va al descenso", agregó.

En esa línea, el entrenador argentino destacó el proceso que ha encabezado al mando de la selección chilena y el compromiso demostrado por sus jugadores: “Agradecerle a los jugadores que me representan en todo sentido, dentro y fuera de la cancha, y que creen en lo que estamos haciendo. No solamente desde ahora, sino de mucho tiempo atrás".

“No es fácil cambiar una historia de malos resultados, que no es lo mismo que fracaso. Acá cuando las cosas van mal es fracaso. Nosotros tuvimos un mal resultado hace un año y medio atrás, que fue perder de visita por un punto en Venezuela en tiempo extra, que nos privó de jugar la Copa América. Fue justo ahí, en el abrazo que nos dimos adentro del camarín en Caracas, de decir ‘bueno, esta vez no se pudo, estuvimos muy cerca, a veces la pelota no quiere entrar, pero lo dimos todo y sentimos que era nuestro momento para poder llegar’. No fue en ese momento y afortunadamente ahora estamos recogiendo los frutos de todo ese trabajo”, complementó.

El próximo desafío de La Roja cestera

Por otro lado, Córdova adelantó los duelos ante Estados Unidos, República Dominicana y México en la próxima fase de las clasificatorias, y realizó un análisis mesurado sobre las opciones de Chile: “La realidad es que es muy difícil meternos entre los tres primeros, tenemos que ser realistas. Nosotros debemos, ojalá, apuntar a ganar los seis partidos".

“Vamos a tener Estados Unidos acá en casa, tenemos que disfrutar de ese juego, pero no vamos a ir a sacarnos una foto con Estados Unidos, vamos a ir a ganarle a Estados Unidos. Vamos a preparar el partido para ganarle a Estados Unidos y si después al final del partido no nos alcanza para ganar, será otra historia. Pero nosotros no vamos a parar combo a combo con Estados Unidos, con Mike James, con LeBron o con el que venga, me da lo mismo, porque esa es la mentalidad que tienen los jugadores", añadió.

Asimismo, señaló que “ahora el trabajo lo tiene no solamente la Federación de Básquetbol, que tiene que juntar los recursos, no solamente el Instituto Nacional del Deporte que nos ha apoyado, sino que también la empresa privada. También aquellas regiones que dicen: ¿Por qué la selección siempre juega en Valdivia? Porque Valdivia apuesta, porque abre su billetera y hace posible que nos dé las condiciones para poder estar".

“Es difícil también no dimensionar lo que vamos a tener por delante en agosto, noviembre y febrero. La ilusión de los jugadores, del cuerpo técnico y de la Federación es seguir por ese sueño mundialista, por ese cuarto cupo y tener que desempatar con el cuarto cupo del otro lugar, creo que eso es a lo que tenemos que aspirar", concluyó.